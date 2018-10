Lidl powinien być polski? Zaskakujące słowa wicepremiera

– Reparacje nam się należą. To nie jest tak, że można przechodzić do porządku dziennego nad tym, co Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej – mówił w trakcie audycji wicepremier i minister kultury.

– A może na początek Lidla im byśmy znacjonalizowali? – rzucił prowadzący rozmowę dziennikarz RMF FM. – Oczywiście, że by się przydało, żeby Lidl był polski – odparł Gliński.

Jego zdaniem "konsekwencją II wojny światowej jest ta sytuacja, że kapitał niemiecki, bardzo dobrze, że jest (w Polsce – red.), ale trochę go za dużo".

"Rzeczpospolita" zastanawia się, czy słowa wicepremiera to zapowiedź nacjonalizacji jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Według gazety taka operacja byłaby niemożliwa, bo Lidl to część niemieckiej grupy Swarz, a jej akcje należą do rodzinnej spółki.

Obecnie Lidl posiada ponad 550 sklepów w Polsce i około 10 tysięcy w 26 innych krajach.