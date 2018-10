Polacy o szczepieniach. Niepokojący raport

"DGP" przedstawia wyniki analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską. Autorzy opracowania przebadali postawy wobec szczepień we wszystkich państwach Unii. Pytali Europejczyków, czy uważają, że są bezpieczne, i czy są przekonani, że działają. Dodatkowo prosili także o ocenę preparatów przeciw odrze i grypie.

Z raportu wynika, że mniej niż 76 proc. Polaków uważa szczepienie dzieci za ważne. W tej kategorii plasuje nas to na ostatnim – 28 – miejscu w całej UE. Podobny sceptycyzm widać przy pytaniu o efektywność działania: wierzy w nią niecałe 75 proc., co daje nam trzecie miejsce od końca. Bardziej sceptyczni od Polaków są tylko Łotysze i Bułgarzy.

W Polsce bardzo niski jest także odsetek osób, które uważają, że profilaktyka szczepieniami jest zgodna z ich religią: w przypadku naszego kraju to ok. 60 proc. Średnia unijna to ok. 80 proc. Najbardziej nieufna wobec zabezpieczania wakcynami jest grupa najmłodszych dorosłych Polaków, czyli osób w wieku 18–24 lat i 25–34 lat.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że w Europie pojawiły się dawno niespotykane przypadki odry, również śmiertelne. M.in. z tego powodu, jak podkreśla "DGP", wyniki raportu nie wróżą w przypadku Polski niczego dobrego.

