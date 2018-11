"Urodziny Hitlera". Wyciekły szokujące zdjęcia dziennikarza TVN

W styczniu w "Superwizjerze" TVN wyemitowano głośny reportaż na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Dziennikarze nagrali ukrytą kamerą imprezę z okazji 128. urodzin przywódcy III Rzeszy, którą zorganizowano w lesie pod Wodzisławiem Śląskim.

W zeszłym tygodniu portal wPolityce poinformował o zeznaniach Mateusza S., organizatora imprezy, z których ma wynikać, że "urodziny Hitlera" zostały zamówione i zapłacono za nie 20 tys. zł. Warunkiem zapłaty miał być udział w wydarzeniu kobiety, według wPolityce – współautorki reportażu.

Stacja TVN odrzuciła wszystkie zarzuty o "ustawkę" i zapowiedziała wytoczenie procesu portalowi i tygodnikowi "Sieci".

Teraz wPolityce opublikowało zdjęcia jednego z dziennikarzy TVN, operatora kamery telewizyjnej Piotra Wacowskiego, z ręką wyciągniętą w charakterystycznym geście nazistowskiego pozdrowienia.

"Z naszych informacji wynika, że to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go przy portrecie Adolfa Hitlera i swastykach i nikt z uczestników imprezy nie nalegał, by Wacowski pozował do zdjęcia przy wizerunku zbrodniarza. Miała to być inicjatywa samego operatora TVN" – czytamy na portalu.