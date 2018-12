Francja: Polscy kierowcy zaatakowani przez "żółte kamizelki"

Do ataku na polskich, ale i węgierskich, słowackich i rumuńskich kierowców doszło w pobliżu miasta Narbona na południu Francji. Przedstawiciele tzw. żółtych kamizelek zablokowali tam przejazd ok. 30 ciężarówek. Tłumaczyli, że blokada ma na celu spowolnienie francuskiej gospodarki. Sęk w tym, że jeden z polskich kierowców, z którym udało się porozmawiać dziennikarzowi RMF FM powiedział, że jedzie do Hiszpanii, więc nie ma żadnego związku z francuską gospodarką.

Jak podaje rozgłośnia, agresywnie zachowujący się przedstawiciele "żółtych kamizelek" uszkodzili napotkanym ciężarówkom opony. Węgierską, która nie chciała się zatrzymać - obrzucili deskami z gwoździami.

Część aut po wymianie opon, ruszyła w dalszą trasę.