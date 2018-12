Wałęsa szokuje w rosyjskich mediach. "Zaplanowałem to"

Rozmowa Lecha Wałęsy ze Sputnikiem i agencją Ria Nowosti wywołała sporo kontrowersji. Były prezydent stwierdził m.in., że Polsce bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku, a Władimira Putina nazwał "mądrym człowiekiem". Rosyjskie media wybiły te słowa na czołówki serwisów informacyjnych i portali.

Pytany przez Wirtualną Polskę o swoją rozmowę z prokremlowskim redakcjami, Wałęsa powiedział, że "dokładnie to zaplanował", ale na efekty trzeba będzie poczekać. Zwrócił też uwagę, by nie pouczać go w sprawach dotyczących stosunków polsko-rosyjskich.

– Nie uczcie mnie postępowania w stosunku do Rosji, bo ja się wykazałem, czego inni o sobie powiedzieć nie mogą. Gdybym postępował inaczej, to w Polsce byłyby jeszcze wojska sowieckie i istniałby Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – przekonywał były prezydent.

Dalej tłumaczył, że z rosyjskimi mediami rozmawiał "celowo, przemyślanie i kierunkowo". – Zobaczymy, czy miałem rację, czy pierwszy raz nie miałem – ocenił. Zastrzegł, że teraz nie może zdradzić, jakich skutków oczekuje.

Były prezydent nawiązał też do katastrofy smoleńskiej, która wciąż kładzie się cieniem na stosunkach Polski z Rosją. – Nie potrafimy wraku samolotu sprowadzić. Ja wojska wyprowadziłem! To szczęście, że nie było tych "kaleków" u władzy wtedy – powiedział Wałęsa.