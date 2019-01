Rewolucja w diagnozowaniu chorób zakaźnych. Przełomowy wynalazek polskich naukowców

Wrocławscy naukowcy z Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii nazwali urządzenie SensDx. Ma ono w ciągu 4 minut diagnozować choroby, a także ich podłoże – bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Opracowanie narzędzia wspierała finansowo Europejska Polityka Spójności. Twórcą projektu był natomiast jeden z polskich technologów, Adam Junka.

Urządzenie ma też inne funkcje – ma pomóc lekarzom w wystawianiu odpowiednich recept i zaleceń oraz rzadziej przepisywać pacjentom antybiotyki. Z początku wynalazek ma być dostępny tylko dla lekarzy w klinikach i przychodniach. Jak mówią twórcy, ma to ułatwić medykom zaznajomienie się z SensDx. Po kilku latach jednak pacjenci będą mogli samodzielnie go używać, a dane o diagnozie mają zdalnie przepływać do lekarzy. W ten sposób pacjent będzie mógł otrzymać diagnozę i receptę zdalnie, jeśli jego choroba nie wymaga bezpośredniej konsultacji.

Co ciekawe, urządzenia będzie można stosować także na zwierzętach. Ta wersja była już testowana we Wrocławiu na koniach wyścigowych.