Biedroń kontra Kaczyński. „Ten facet niszczy wszystko”

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, polityk mówił o swoich planach wyborczych. Biedroń przyznał, że planuje wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby „podciągnąć listę”, ale nie zamierza zostać europosłem. – Wystartuję do europarlamentu i nie przyjmę mandatu albo zrezygnuję z mandatu – tłumaczył.

Odnosząc się do tegorocznych wyborów, Biedroń stwierdził dalej: „Mi wcale nie jest blisko do Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli miałbym tworzyć w przyszłości koalicję, to wiadomo, że bliżej będzie mi do koalicji z Platformą Obywatelską i niewyobrażalna jest dla mnie koalicja z Kaczyńskim”.

O prezesie PiS Robert Biedroń mówił też w kontekścietzw. taśm Kaczyńskiego, ujawnionych przez „Gazetę Wyborczą”. – Jarosław Kaczyński przez dłuższy czas, dzisiaj może przez taśmy to się zmieni, dla wielu był autentyczny, wiarygodny i miał moc sprawczości. Jeśli mówił, że wprowadzi 500 plus to wprowadzał, jak mówił, że weźmie się za reformę sądownictwa – która oczywiście jest deformą, katastrofą – to po prostu zaczynał to robić – tłumaczył Biedroń.

– To jest katastrofa oczywiście, bo ten facet niszczy wszystko. Dla Polski od 1989 roku nie mieliśmy tak katastroficznej sytuacji. Ale niestety sondaże pokazują, że wielu w to wierzy. I to trzeba zmienić – dodał polityk.