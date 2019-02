Platforma Obywatelska żąda dymisji Andruszkiewicza

Wniosek Platformy Obywatelskiej ma związek z ostatnimi doniesieniami "Superwizjera" TVN, według których wiceminister cyfryzacji miał fałszować podpisy poparcia przed wyborami w 2014 roku. Fałszerstwo miało dotyczyć list Młodzieży Wszechpolskiej. Stacja poinformowała także, że prokuratura działa zbyt opieszale w wyjaśnianiu tej sprawy.

– Żądamy pełnej informacji nt. działań prokuratury i kontroli w białostockiej prokuraturze, z której płyną doniesienia o blokowaniu postępowań ws. nacjonalistów, grup radykalnych i samego Andruszkiewicza – oświadczył Halicki. Dodał, że "wyraźnie widać, iż prokurator regionalna, Elżbieta Pieniążek, robi wszystko, by to postępowanie zakończyło się fiaskiem".

Posłowie PO poruszyli też kwestię wizerunku ministra. – Da się zauważyć sympatie Andruszkiewicza kierowane w stronę wschodnich sąsiadów Polski – wskazał Halicki. Z kolei zdaniem posła Tomasza Cimoszewicza "Andruszkiewicz buduje swoją karierę na regularnej mowie nienawiści wobec swoich przeciwników politycznych". – Nie ma honoru, by podać się do dymisji, dlatego apelujemy do premiera Morawieckiego – tłumaczył Cimoszewicz.

Adam Andruszkiewicz objął tekę wiceministra cyfryzacji pod koniec ubiegłego roku. Przed wejściem do Sejmu z list ruchu Kukiz'15 działał w Ruchu Narodowym i Młodzieży Wszechpolskiej.

Czytaj także:

Burza wokół Andruszkiewicza