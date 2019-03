Michalkiewicz o żydowskich roszczeniach. Mocne słowa pod adresem PiS

Publicysta komentował na antenie Radia Wnet ostatnie wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra spraw zagranicznych Israela Katza, które doprowadziły do nowych napięć w stosunkach Warszawy z Tel Awiwem.

– Myślę, że cyrografy zostały już znacznie wcześniej podpisane. Gdyby nie to, to pan Pompeo nie nawoływałby: no co jest? Dlaczego kompleksowego ustawodawstwa jeszcze żeście nie przygotowali? – mówił Michalkiewicz, przypominając słowa sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który wezwał Polskę, by rozstrzygnęła sprawy związane ze zwrotem mienia ofiar Holokaustu.

– Nasi dygnitarze są bardzo nieśmiali. Kiedy podczas wizyty w Białym Domu zapytano prezydenta Dudę, czy podczas rozmowy z Donaldem Trumpem rozstrzygnięto kwestię ustawy 447, odpowiedział, że nie. A dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. (...) Bez inspiracji strony amerykańskiej pan prezydent Duda do trzech nie potrafi zliczyć – stwierdził publicysta.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 r. Kongres USA przyjął tzw. ustawę 447, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

– Trudno mi porzucić podejrzenia, że cyrografy już zostały podpisane i teraz żarty się kończą. Mówiąc krótko, forsę trzeba będzie wyłożyć na stół – powiedział Michalkiewicz. Jego zdaniem USA mają "mnóstwo środków", żeby Polskę "postawić do pionu".

Czytaj także:

Ziemkiewicz wraca do sensacyjnego tekstu o handlu żydowskim majątkiem