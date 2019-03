Niesiołowski nie wytrzymał i wygarnął Schetynie. "Smutna końcówka"

Poseł PO komentował w internetowej telewizji WP słowa o Grzegorzu Schetynie. Niesiołowski nazwał lidera Platformy "żałosną kreaturą, która nie zasługuje na splunięcie".

– Stefan Niesiołowski przeżywa trudny czas. (…) Dobra karta historii, szkoda że tak się kończy – ocenił Neumann w programie "Tłit". Jak stwierdził, Niesiołowski "był w polityce od zawsze, czy to w opozycji, czy w wolnej Polsce w parlamencie".

Według szefa klubu PO Niesiołowski "zawsze miał ostry język" i "był znany z ciętych wypowiedzi". – Teraz ta końcówka jest niestety smutna – powiedział Neumann.

Prokuratura ustaliła, że Stefan Niesiołowski pomagał trzem łódzkim biznesmenom załatwiać milionowe kontrakty na dostawy miału węglowego i fosforytów do Grupy Azoty, a ci organizowali i opłacali mu w zamian spotkania z prostytutkami. Zdaniem śledczych w latach 2013–2015 poseł odbył co najmniej 30 takich spotkań.

W lutym do Sejmu wpłynął wniosek o zgodę na pociągnięcie Niesiołowskiego do odpowiedzialności karnej. Poseł zapowiedział, że immunitetu zrzeknie się sam. Zrobił to na początku marca. Obrońca Niesiołowskiego, były polityk SLD Ryszard Kalisz, uważa, że jego klient jest niewinny.