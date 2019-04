"Quasimodo nie dopilnował". Wpadka na antenie TVN24

Wczoraj przez cały wieczór wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne pokazywały dramatyczne zdjęcia z Paryża i pożaru gotyckiej katedry Notre Dame. Na Twitterze krąży nagranie dokumentujące fragment specjalnego wydania TVN24, które poświęcono wydarzeniom we Francji. W tle słychać słowa: – No Quasimodo nie dopilnował, żeby to nie spłonęło.

Quasimodo to postać literacka, bohater powieści Victora Hugo "Katedra Marii Panny w Paryżu", znanej również pod tytułem "Dzwonnik z Notre-Dame". W kulturze Quasimodo jest przedstawiany jako uosobienie brzydoty i dobroci serca.

Pożar, który w poniedziałek wybuchł w Notre Dame, ugaszono dzisiaj rano. Niestety dach i iglica katedry zawaliły się. Ważne dzieła sztuki i relikwie przetrwały, m.in. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który znajdował się w kaplicy polskiej.

Śledztwo w sprawie pożaru w świątyni prowadzi francuska prokuratura.