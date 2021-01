Opozycjo, gdzie jesteś?

Bo też, co można napisać – z punktu widzenia podejmowanych tu tematów, dotyczących głównie gospodarki, choćby i szeroko rozumianej – o tych przeważnie dziwnych bytach politycznych, które dziś sytuują się po stronie opozycji? Co takiego – na tyle ważnego i do tego konsekwentnie i donośnie głoszonego – mają one w tych sprawach do zaoferowania, że nie sposób przejść nad tym do porządku dziennego?

Czytaj też:

Kłopoty PO? Ogromna przewaga PiS nad Koalicją ObywatelskąCzytaj też:

"Manipulację oraz dbałość, O spier******e innym życia". Aktor wsparł proaborcyjny Strajk Kobiet... wierszem