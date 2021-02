Kryzysem w kryzys

"Panie, w co pan gra? W to, proszę pana, w co wygrywam” – takimi słowami kończył się jeden z klasycznych już dziś skeczy kabaretu Pod Egidą Jana Pietrzaka (ten, w którym Piotr Fronczewski i Wojciech Pszoniak grali w szachy, aluzyjnie przedstawiając grę prowadzoną przez władzę ze społeczeństwem). Wiele wskazuje na to, że te właśnie słowa doskonale pasują do politycznej sytuacji w naszym kraju obserwowanej w ubiegłym tygodniu.