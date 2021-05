"Wspieramy Ukrainę w jej drodze do NATO i UE". Spotkanie Duda-Zełenski

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Polski przekazał, że mówił Zełenskiemu o zbliżającym się szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, który odbędzie się za tydzień w Bukareszcie. – Myślę, że kwestia Ukrainy i Białorusi będzie tam bardzo, bardzo istotnym tematem. W szczególności Ukrainy i ostatniej rosyjskiej obecności przy granicy ukraińskiej – zaznaczył.

Także i w tej perspektywie rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się za półtora miesiąca, w połowie czerwca w Brukseli, gdzie ten temat z całą pewnością również będzie omawiany – podkreślił Andrzej Duda.

Polska wspiera Ukrainę

– Po pierwsze to kwestia bezpieczeństwa Ukrainy jako takiego, a w związku z tym bezpieczeństwa całej Europy Środkowej. A po drugie, to kwestia także i wskazania Ukrainie w sposób sformalizowany drogi, którą powinna zmierzać do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział prezydent Polski.

Andrzej Duda przekazał, że podczas spotkania Wołodymyr Zełenski zaprosił go na Ukrainę w sierpniu tego roku. Prezydent poinformował, że przyjął zaproszenie.

Zełenski: Dziękuję Polsce

– Chciałbym podziękować Polsce, a szczególnie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wspieranie Ukrainy na jej drodze do struktur euroatlantyckich. Dziękujemy Polsce za twarde stanowisko dotyczące integralności terytorialnej Ukrainy, jak również za to, że Polska jasno opowiada się za nieuznawaniem aneksji Krymu – powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy.

– Wiem, że między naszymi państwami i narodami są pewne nierozstrzygnięte kwestie historyczne, ale jestem przekonany, że w przyszłości zostaną one rozwiązane i między nami nie będzie nieporozumień – wskazał Wołodymyr Zełenski.

– Polska to państwo, które nas zawsze wpiera i jest nam życzliwe – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na obchody 30-lecia niepodległości Ukrainy oraz na szczyt Platformy Krymskiej, gdzie będzie mowa "o deokupacji Krymu".

