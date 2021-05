Fogiel: Mamy desperacką próbę PO zdążenia na pociąg, który już odjechał

Już dziś na dodatkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać go do Komisji Europejskiej. KPO jest podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać 58 mld euro.

PO dokona wolty?

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w porannej audycji Polskiego Radia 24 wyraził nadzieję, że Lewica wywiąże się z zawartego z rządem porozumienia i zagłosuje za przyjęciem KPO.

– Lewica zobowiązała się poprzeć ustawę. Wygląda na to, że w Sejmie jest wymagana większość. Tego typu ustawy były już ratyfikowane w Sejmie kilkukrotnie, zawsze przytłaczającą większością. Nie będą zaskoczony, jeśli w ostatniej chwili Platforma Obywatelska dokona wolty i nie zagłosuje przeciwko budżetowi nie tylko dla Polski, ale dla całej UE – mówił gość Elizy Olczyk.

"Dlaczego Polacy i inni Europejczycy mają z tego powodu dostawać po uszach?"

Nawiązując do zapowiadanego przez Koalicję Obywatelską wniosku o przełożenie głosowania i przeprowadzenie go większością kwalifikowaną 2/3 głosu, Fogiel podkreślił, że pokazuje to, jak "opozycja spod znaku KO żongluje konstytucją i jej zapisami w zależności od potrzeby".

– Istnieje wiele ekspertyz w tej sprawie. Jeżeli ktoś potrzebuję dowodu, bez zagłębiania się w kwestie prawne, to do tej pory ustawa o zasobach własnych była przyjmowana w Sejmie zwykłą większością głosów. Mamy desperacką próbę PO zdążenia na pociąg, który już odjechał. Postępowanie nastrojów antyunijnych przebiega w PO zastraszająco szybko – powiedział.

– O KPO będziemy jeszcze rozmawiać, choć jesteśmy już po konsultacjach. Niestety jedna z partii nie jest w stanie rozmawiać, wyjść poza paradygmat anty-PiS. Myśli wyłącznie o tym, jak obalić rząd PiS. Dlaczego Polacy i inni Europejczycy mają z tego powodu dostawać po uszach? – pytał wicerzecznik PiS.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

