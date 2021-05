"Jeśli publicyści wrzucają partyjne spiny...". Wielowieyska: Ręce opadają

Nie cichną głosy po wtorkowym głosowaniu ws. Funduszu Odbudowy. Komentatorzy zwracają uwagę, że z całego zamieszania związanego z ratyfikacją dokumentu najbardziej poobijana wychodzi opozycja. Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska ostro krytykowała Lewicę za zawarcie porozumienia z rządem. Także wczoraj politycy KO i Lewicy wymienili wiele mocnych słów. – Najgorsze co zrobiliście, moje koleżanki i koledzy, to zgasiliście nadzieję. Dlaczego? Bo nie upomnieliście się o wartości – zarzucał Lewicy Borys Budka.

Do wydarzeń tych odniosła się na Facebooku dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska. "Widzę tę nawalankę między partiami opozycyjnymi. Widzę wpisy publicystów na TT, wyśmiewających jednych albo drugich polityków. Gdy to wszystko piszą zwolennicy partyjni, to jest to naturalne" – zaczęła swój wpis. Jak dodała, jeśli to jednak publicyści "wrzucają partyjne spiny w mediach społecznościowych, zapominając o kontekście i przyczynach tej wczorajszej sytuacji, to trochę ręce opadają".

"Trzeba iść dalej"

Zdaniem Dominiki Wielowieyskiej, w sytuacji tej przegrała cała opozycja. "Mogła wynegocjować ważne sprawy, gdyby stworzyła wspólny front" – podkreśliła. "I interesie publicznym, nie w interesie jakiejkolwiek partii, która chciała dowalić swojej konkurentce" – dodała.

Dziennikarka wskazuje, że dziś trzeba jednak "iść dalej, patrzeć władzy na ręce, alarmować, gdy będzie powtarzać się to, co działo się przy okazji rozdziału pieniędzy w Funduszu Inicjatyw Lokalnych".

