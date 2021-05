Zandberg: Kto zagłosuje dziś za ratyfikacją, głosuje za silną Europą

–To był zły rok dla Europy. Epidemia zabiła setki tysięcy z nas i zrujnowała życie milionów. Wciąż czekamy na powrót do normalności. Ci zamknięci w domach, i ci, którzy ryzykują codziennie, wychodząc do pracy. Jeżeli powstanie Europejski Fundusz Odbudowy, zapewnimy miliardy euro dla Polski, ale też uczynimy Unię silniejszą i bardziej zjednoczoną. Jeżeli jednak Fundusz upadnie, to będzie zwycięstwo wrogów Europy, obecnych także tutaj, na tej sali. Ci, którzy chcą zniszczyć Unię, marzą o tym, żeby Fundusz upadł. Bo wiedzą, że w ślad za nim rozpadnie się nadzieja na silną Europę – wskazał Zandberg, który zaprezentował stanowisko klubu Lewicy ws. ustawy ratyfikującej zwiększenie zasobów własnych UE.

Lider Razem powiedział, że "Europejski Fundusz Odbudowy to jest nowy Plan Marshalla". – Europa nie może z tej szansy zrezygnować. Ale nie jest niestety powiedziane, że w tym wielkim projekcie wezmą udział wszyscy – stwierdził Adrian Zandberg.

– To już raz się wydarzyło. Już raz Polska nie wzięła udziału w Planie Marshalla. Do dziś płacimy za to cenę. Jeśli Polska ten nowy Plan Marshalla odrzuci – mniejsza o to, z jakich przyczyn – to Zachód po raz kolejny nam ucieknie. Tym razem, na szczęście, nikt nie decyduje za nas. Wszystko jest w naszych, polskich rękach. Przypominam to wszystkim na tej sali – nie wolno nam popełnić raz jeszcze tego błędu – ostrzegał poseł Lewicy.

– Pandemia to nie jedyne wyzwanie przed Europą. Musimy zatrzymać zmiany klimatu. Są niestety, także na tej sali, politycy nieodpowiedzialni. Tacy, którzy udają, że kryzysu klimatycznego nie ma Tymczasem każdy rok bezczynności spycha planetę na krawędź katastrofy. Musimy podnieść efektywność energetyczną naszej gospodarki. To oznacza całkowite odejście od paliw kopalnych Europejski Fundusz Odbudowy to środki na zieloną transformację. Potrzebujemy pieniędzy na panele fotowoltaiczne i na energetykę wiatrową. Europejskie gospodarki – w tym nasza, polska – muszą stać się neutralne klimatycznie, tak szybko, jak to tylko możliwe – mówił Adrian Zanberg.

I dodał: – Jeśli nie zrobimy tego na czas, świat, w którym będą żyły nasze dzieci, stanie w płomieniach. Wysadzenie w powietrze Europejskiego Funduszu Odbudowy - to wysadzenie w powietrze przyszłości naszych dzieci i wnuków. To byłaby skrajna nieodpowiedzialność.

