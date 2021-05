Leszczyna: Lewica będzie tego żałować

We wtorek Sejm poparł ustawę ws. ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Za ustawą głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił zgłoszone przez opozycję poprawki. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, klub Koalicji Obywatelskiej wstrzymał się z tego powodu od głosu. Jedynym posłem tego klubu, który zagłosował za przyjęciem Funduszu Odbudowy był Franciszek Sterczewski.

KO wstrzymała się z powodu odrzucenia poprawek?

W środę w "Porannej rozmowie" na portalu Gazeta.pl posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna tłumaczyła stanowisko swojej formacji. – Wstrzymałam się, bo większość sejmowa odrzuciła część poprawek zgłaszanych przez Koalicję Obywatelską – oznajmiła.

Jak wskazała, chodziło m.in. o kwestię nadzoru społecznego nad wydatkowaniem unijnych środków, tzw. koszyki regionalne, przekazanie minimum 40 proc. samorządom, przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej czy skierowanie do spółek Skarbu Państwa środków, które będą pochodzić z części pożyczkowej funduszu.

"Megalomaństwo Morawieckiego"

Leszczyna uważa, że środki z FO nie będą wydatkowane uczciwie i transparentnie. – Zagłosowaliśmy tak, bo uważaliśmy, że PiS te pieniądze rozkradnie i rozda swoim, jak zrobił już wiele razy z pieniędzmi podatników – powiedziała. Pytana, czy Fundusz Odbudowy można postrzegać jako współczesny plan Marshalla dla Europy, odparła, że nie. – To jest megalomaństwo Morawieckiego – przypominam, człowieka od Luxtorpedy i miliona samochodów elektrycznych – oceniła.

Posłanka KO odniosła się także do porozumienia zawartego w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy przez Lewicę i PiS. W jej ocenie Lewica odsunęła wybory w czasie o 3 lata. – Jestem przekonana, że te 3 lata poświęcimy na pracę nad stworzeniem płaszczyzny porozumienia, w której będziemy mogli iść do wyborów i odsunąć PiS od władzy – zapowiedziała, dodając, że Lewica będzie żałować tego, co zrobiła.

