Grodzki blokuje ratyfikację Funduszu Odbudowy. "Gra się jeszcze toczy"

4 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej.

Grodzki: Te pieniądze są dla Polaków, nie dla PiS

Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Senat chce zgłosić poprawki do ustawy ratyfikacyjnej oraz zaapelować do prezydenta Andrzeja Dudy, by podejmując decyzję wziął pod uwagę zastrzeżenia Senatu.

– Chodzi o to, że wszystkie polskie gminy i powiaty powinny dostać te środki, a nie tylko faworyci czy nominaci partii rządzącej, jak to się zdarzyło przy rozdzielaniu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te pieniądze są dla Polek i Polaków, nie dla PiS – powiedział Grodzki.

Kiedy głosowanie w Senacie?

Pytany, kiedy Senat zajmie się ratyfikacją FO, marszałek odparł, że "na najbliższym posiedzeniu raczej nie, ponieważ porządek posiedzenia, które zaczyna się 12 maja, jest już wypełniony". Według niego Senat ma na rozpatrzenie tej ustawy 30 dni.

– Wcale nie jest powiedziane, czy Krajowy Plan Odbudowy ostanie się w takiej formie, w jakiej został wysłany. Będzie konieczność przygotowania ustawy wdrożeniowej – powiedział Grodzki. Tłumaczył, że jeśli Senat wprowadzi poprawki, to ustawa wróci do Sejmu.

– Nie byłbym szczególnie zdziwiony, patrząc na to, jak walczy ze sobą Zjednoczona Prawica, że niektóre z senackich poprawek mogłyby się ostać. A potem prezydent dostałby dokument z określonymi warunkami, uchwalonymi przez parlament. Gra się jeszcze toczy. Teraz Komisja Europejska zajmie się oceną Krajowego Planu Odbudowy. Wiele rzeczy się jeszcze może zdarzyć – stwierdził polityk PO.

