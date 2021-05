Rząd zniesie stan epidemii w czerwcu? Prof. Horban odpowiada

Prof. Andrzej Horban jest zdania, że odwołanie stanu epidemii w czerwcu byłoby zbyt pochopną decyzją. – Nie ma żadnego powodu. Potem przywracanie stanu epidemii… Poczekajmy do jesieni. Nie spieszmy się – stwierdził w czwartek na antenie Radia Zet.

Ostrożne decyzje

Ekspert przekonywał, że decyzja o odwołaniu epidemii może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

– To bardzo trudne pytanie i jeszcze trudniejsza decyzja. Mamy jasną świadomość, że jeśli nie zaszczepimy odpowiedniej grupy osób, to prawie jak w banku mamy następną falę epidemii na jesieni – stwierdził. Prof. Horban podkreślał, że w tej chwili priorytetową sprawą dla rządu powinno być jak najszybsze zaszczepienie osób 60+.

– My, jako Rada Medyczna upieramy się, że przede wszystkim należy zaszczepić ludzie, którzy ciężko chorują i umierają. To generalnie grupa 60+ – powiedział. – Jeśli nie zaszczepimy wszystkich osób powyżej 60 roku życia, to będziemy mogli się spodziewać powrotu fali – dodał.

Ekspert wskazał, że problem śmiertelności wśród osób starszych jest bardzo poważny.

– Odsetek zgonów w grupie 60+ jest zatrważający. Parę dni temu dokonaliśmy analizy przypadków, leczonych w moim szpitalu i kilkanaście proc. pacjentów, przyjętych do bardzo dobrego szpitala umarło z powodu zakażenia – ocenił prof. Horban.

Szczepienia w Polsce

Ekspert odniósł się także do ostatniego pomysłu rządu dotyczącego wprowadzenia loterii dla osób, które zaszczepią się przeciwko COVID-19.

– Mam nadzieję, że część osób zostanie zachęcona. Porządny samochód hybrydowy to coś, o czym wszyscy powinni marzyć – stwierdził dodając, że każda zaszczepiona osoba dostaje nagrodę w postaci zmniejszonego ryzyka zakażenia.

Prof. Horban przyznał także, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

– Kilka proc. społeczeństwa może zachorować po szczepieniu. Chorują łagodnie. Nie meldują się na cmentarzu, czy na oddziałach intensywnej terapii – powiedział.

