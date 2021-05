Europa otworzy się dla zaszczepionych. Prof. Horban: Już w połowie czerwca

– Jeżeli ludzie dostaną dwie dawki szczepionki to miejmy nadzieję już w połowie czerwca Europa się dla nich otworzy i będzie można podróżować bez utrudnień – zapowiadał na antenie radiowej Trójki prof. Horban.

Trzecia dawka? "Pieśń przyszłości"

Dopytywany, czy będzie potrzebna kolejna, trzecia dawka szczepionki, stwierdził, że jest to "pieśń przyszłości".

– Nie mamy w tej chwili takich danych, to jest pieśń przyszłości. My dokładnie nie wiemy, jak długo te szczepionki będą działały, zwłaszcza te nowe mRNA – stwierdził.

Obowiązek szczepień

Zdaniem prof. Horbana, jeśli nie poskutkują prośby, trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepień.

– 50 proc. niezaszczepionych ludzi powyżej 60. roku życia, to jest szklanka do połowy pusta. Powinniśmy mieć 90 proc. zaczepionej tej grupy. I prośbą, i prośbą i jeszcze raz prośbą. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli prośba, prośba i prośba, działania organizacyjne nie odniosą skutku, to być może trzeba będzie to wprowadzić. Ale to nie jest kwestia wprowadzenia bardziej lub mniej restrykcyjnego nakazu – stwierdził.

Szczepienia dzieci

Jak przyznał prof. Horban, trwają badania ws. szczepień dla dzieci od 12 do 16 lat. – Mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni EMA wyda oświadczenie, że to jest ok i można dzieci szczepić również – zaznaczył.

Co do przyjmowania preparatu przez młodzież w wieku 16–17 lat, decyzja ma zapaść już niedługo.

– Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku – powiedział lekarz.

Zmiany w Polsce

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Dworczyk poinformował, że w związku ze stanowiskiem Rady Medycznej rząd podjął decyzję o skróceniu okresu między pierwszą a drugą dawką szczepionek Pfizera, Moderny i AstraZeneki do 35 dni. Zmiany wejdą w życie od 17 maja.

Minister odpowiedzialny za program szczepień zapowiedział również, że szczepienia ozdrowieńców będą możliwe po 30, a nie jak obecnie 90 dniach od otrzymania dodatniego wyniku testu.

Dworczyk dodał, że od 17 maja uruchomione zostaną pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. – W tym pierwszym tygodniu przeznaczymy na te szczepienia nieco ponad 100 tys. dawek tygodniowo. Od pierwszego czerwca, będziemy przeznaczali ok. 300 tys. dawek szczepionki tygodniowo na szczepienia w zakładach pracy – powiedział.

