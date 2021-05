Jak zagłosują posłowie Gowina? "Są różne obawy"

Kluby PSL, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, koła Polska 2050 i Polskie Sprawy, a także niektórzy przedstawiciele Porozumienia Jarosława Gowina poparli kandydaturę prof. Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Lidię Staroń, senator niezależną.

Sellin: Powinna wygrać nasza kandydatka

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin mówił w piątek w TVP Info, że "są różne obawy czy spekulacje co do tego, jak zachowa się środowisko Porozumienia Jarosława Gowina". – Zobaczymy, ale z punktu widzenia pewnej logiki tego, kto rządzi, a kto jest w opozycji, powinna wygrać kandydatka koalicji rządzącej, bo to my mamy większość w parlamencie – stwierdził.

– Zobaczymy, jak będzie. Rzeczywiście pod kandydaturą profesora Wiącka pojawiły się pojedyncze podpisy osób związanych ze środowiskiem Jarosława Gowina, ale nie mam jeszcze pewności, czy to oznacza, że całe to środowisko zechce tak głosować. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że będzie solidarność w Zjednoczonej Prawicy w sprawie naszego kandydata – powiedział wiceminister.

Następca Bodnara w końcu zostanie wybrany?

Najpierw kandydatura na RPO musi być przyjęta przez Sejm, a następnie zaakceptowana przez Senat. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w piątek, że 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już piąte podejście do wyboru następcy Adama Bodnara, który pełni funkcję RPO od 2015 roku.

