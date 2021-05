Kwiatkowski: Takiej sytuacji nie mieliśmy w Polsce i pewnie też na świecie

Kluby PSL, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, koła Polska 2050 i Polskie Sprawy, a także niektórzy przedstawiciele Porozumienia Jarosława Gowina poparli kandydaturę prof. Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Lidię Staroń, senator niezależną.

Kwiatkowski: To pierwszy raz w tej kadencji

Krzysztof Kwiatkowski pytany w piątek w TVN24, która kandydatura trafi do Senatu, odparł: Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pierwszy raz w historii tej kadencji parlamentu podpisy przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy są zarówno pod kandydatem popieranym przez środowisko rządzące, jak i pod kandydatem opozycji.

– Takiej sytuacji nie tylko w Polsce, ale pewnie i na świecie, nie mieliśmy, dlatego każde dywagacje są dzisiaj obarczone dużym ryzykiem błędu – ocenił Kwiatkowski.

Według niego "obywatel oczekuje, że RPO będzie rzecznikiem obywateli, a nie rządu". – Za nami kandydatury posła Wróblewskiego, wiceministra Wawrzyka, czyli osób, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że byliby rzecznikami rządu. A dzisiaj mamy na stole pana profesora, panią senator niezależną. Widać, że ta sytuacja zmusiła do nieszukania standardowych rozwiązań – powiedział Kwiatkowski.

Do pięciu razy sztuka?

Najpierw kandydatura na RPO musi być przyjęta przez Sejm, a następnie zaakceptowana przez Senat. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w piątek, że 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już piąte podejście do wyboru następcy Adama Bodnara.

