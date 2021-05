O. Szustak przeprosił abp. Gądeckiego. Złożył mu również pewną propozycję

Dominikanin, znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, zamieścił na swoim kanale na YouTube film, w którym szerzej opowiedział o swoim piątkowym spotkaniu z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. O. Adam Szustak przeprosił abp. Gądeckiego za "sposób" w jaki wypowiadał się "w wywiadzie" dla kanału "Imponderabilia". Jak przyznał, złożył również hierarsze pewną propozycję.

Kontrowersyjny wywiad

Do rozmowy doszło na zaproszenie przewodniczącego KEP po głośnym wywiadzie, jakiego znany dominikanin udzielił w mediach społecznościowych. O. Szustak w dosadny sposób skrytykował w nim polskich biskupów, nie powstrzymując się nawet od użycia wulgaryzmów. Celem rozmowy z abp Gądeckim miało być, jak zaznaczył to hierarcha, poszukiwanie "konstruktywnego dialogu" z dominikaninem.

Słowa o. Szustaka wywołały lawinę komentarzy. W mocnych słowach podsumował je rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Leszek Gęsiak stwierdził, że słowa zakonnika "trudno skomentować" ze względu na ich dosadność.

Sam dominikanin po raz pierwszy zabrał głos w sprawie spotkania z arcybiskupem w sobotę, również w mediach społecznościowych. Stwierdził wtedy, że ma "mnóstwo wniosków" po rozmowie z przewodniczącym KEP. Zapowiedział także dłuższy film na temat rozmowy z hierarchą w niedzielę.

Dwa różne podejścia

W nowym filmie o. Szustak stwierdza, że jest bardzo wdzięczny abp. Gądeckiemu, za to, że ich piątkowa rozmowa nie była "wezwaniem na dywanik".

– Nie było żadnego dywanika, nie było żadnego korygowania, nie było żadnego stawiania do pionu, nie. To była rozmowa. Jestem za to bardzo wdzięczny biskupowi Gądeckiemu – powiedział zakonnik.

Dalej z ust dominikanina padły słowa przeprosin.

– Przeprosiłem księdza biskupa za sposób w jaki wypowiadałem się w wywiadzie i wytłumaczyłem skąd on się wziął. Chciałbym Was też za tę formę przeprosić, jest ona nieodpowiednia – opowiada o. Szustak.

Obaj duchowni poruszyli także tematy problemu pedofilii w Kościele, apostazji wiernych oraz relacji biskupów ze świeckimi. O. Szustak stwierdził, że obaj z abp. Gądeckim mają "dwa zupełnie różne podejścia na temat tego, co Kościół dzisiaj powinien robić i co może zrobić". Jednocześnie wskazał, że nie można mówić, iż któraś z wizji jest lepsza.

Dominikanin złożył również pewną propozycję hierarsze.

– Zaproponowałem, żeby Episkopat zwołał zebranie bardzo szerokiego grona ludzi Kościoła i nie tylko, aby zebrać postulaty i odpowiedź na to, czego katolik w Polsce oczekuje od biskupa, na czym powinno polegać nauczanie, w którą stronę mogłyby pójść zmiany – powiedział.

Według relacji o. Szustaka abp Gądecki przyjął jego propozycję ze zrozumieniem i ma się nad nią zastanowić.

Czytaj też:

O. Adam Szustak i jego religia. Co z niej wynika?Czytaj też:

"Do Rzeczy" nr 22: Kiedy popularność uderza do głowy. Zadziwiająca historia o. Adama Szustaka