Kłótnia polityków o likwidację TVP Info. "To jest właśnie szczucie"

Gospodarz programu "Minęła 8" Adrian Klarenbach pytał senatora KO Artura Dunina, czy likwidacja TVP Info oznacza, że stacja zostanie "zamknięta i do widzenia". – Nie, zamykamy w takim kształcie, jaki jest – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Tłumaczył, że "telewizja publiczna powinna być publiczna, a nie partyjna". – Powinna być oddana w ręce faktycznie specjalistów, fachowców, kulturoznawców, a nie kacykom partyjnym. I koniec kropka. Na tym chciałbym skończyć, bo taka jest dzisiaj tak zwana telewizja publiczna – przekonywał Dunin.

Kaleta: Świat i ludzie

Na jego słowa zareagował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – I to jest właśnie szczucie. Kiedy wy mieliście wpływ na to, jak kształtowane są media publiczne, to wtedy eksperci, kulturoznawcy, w ogóle świat i ludzie. Ale kiedy przegrywacie wybory, to już są kacykowie partyjni – ocenił polityk Solidarnej Polski.

Dunin stwierdził, że trzeba sobie przypomnieć, jak za rządów PO-PSL wyglądały "Wiadomości" i jak wyglądają dzisiaj. – Tak, rosyjscy żołnierze kroczyli przed "Wiadomościami" – przypomniał Kaleta, nawiązując do słynnego już materiału z 9 maja 2013 roku. Pokazano w nim zdjęcia mundurów Armii Czerwonej i migawki z defilady żołnierzy na Placu Czerwonym w Moskwie.

Zapowiedź Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział na najbliższą niedzielę wielką akcję zbierania podpisów pod likwidacją TVP Info. – Jeżeli chcemy walczyć o prawdę, to musimy zabrać rządzącym ten instrument propagandy, szczucia ludzi na siebie – przekonywał Trzaskowski podczas wizyty w Olsztynie.

