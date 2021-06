Likwidacja TVP Info. Trzaskowski zapowiada wielką akcję

– Zmiana, która dzisiaj w Polsce jest potrzebna, to nie są nowe partie, nowe twarze, nowe plakaty. Ta zmiana, ta odnowa musi się zacząć od nas samych. Ale to, co najważniejsze: dzisiaj Polska potrzebuje Planu Odbudowy Rzeczpospolitej. Ja taki plan mam i będę go prezentował w przeciągu najbliższych miesięcy – mówił w sobotę w Gdańsku Trzaskowski.

Tłumaczył, że ten plan musi opierać się na "wartościach podstawowych – prawdzie, równości i sprawiedliwości". – Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować zaufanie do państwa, dlatego że bez zaufania do naszego własnego państwa, bez odzyskania szacunku dla państwa, trudno nam będzie naprawiać Rzeczpospolitą – stwierdził.

Trzaskowski: Musimy zabrać rządzącym instrument propagandy

Jak dodał, "zaczynamy od prawdy i dlatego dzisiaj symbolicznie zbieramy podpisy pod likwidacją TVP Info i abonamentu, dlatego zapowiadamy wielką akcję". – Już za tydzień, w niedzielę, będziemy zbierali te podpisy w całej Polsce. Jeżeli chcemy walczyć o prawdę, to musimy zabrać rządzącym ten instrument propagandy, szczucia ludzi na siebie – przekonywał.

Wspomniał, że razem z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz odwiedził grób Pawła Adamowicza. – Dokładnie wiemy, że zabił go hejt i dzisiaj właśnie dlatego musimy z tym hejtem walczyć. Musimy walczyć o prawdę – powiedział.

– Pytanie, czy to prawda, że pan prezes Jacek Kurski ma przedłużoną kadencję o kolejne cztery lata. Podobno się odbył jakiś konkurs. Nawet TVP się tym nie pochwaliła, więc warto pytać, czy rzeczywiście tak jest. Bo jeżeli dalej będziemy mieli do czynienia z propagandą, brakiem tolerancji, to bardzo trudno nam będzie przeprowadzić zmianę – ocenił Trzaskowski.

Czytaj też:

Kurski ponownie wybrany na prezesa TVP. Był jedynym kandydatem