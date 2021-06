Będą kolejne odejścia z PiS? Tajemnicze słowa posła Porozumienia

Poseł Porozumienia Michał Wypij w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zapytany został o to, czy są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy interesują się jego ugrupowaniem. Pytanie to nawiązywało do ostatniego odejścia z PiS trzech posłów, co spowodowało utratę przez koalicję rządzącą większości w Sejmie.

"Drzwi Porozumienia są otwarte"

– To prawda, jest kilku posłów PiS, którzy interesują się tym, co się dzieje. Widzą dynamikę w naszych działaniach, że przerwaliśmy tę nawałnicę. My oczywiście nie będziemy zniechęcać. Drzwi Porozumienia są otwarte – odparł parlamentarzysta.

Zapytany, czy do odejścia kolejnych polityków z PiS może dojść jeszcze w lipcu, Michał Wypij stwierdził: "Z całą sympatią i szacunkiem, średnio mnie obchodzi, co się dzieje w PiS. Interesuje mnie to, żebyśmy funkcjonowali jako poważna koalicja".

Polityk podkreślił, że nie chce ingerować w sprawy PiS, ponieważ uważa, że byłoby to co najmniej niekulturalne. – Ale z całą pewnością to nie będzie lato urlopowe dla polityków. Z całą pewnością będzie to bardzo gorące lato – powiedział tajemniczo Wypij

PiS traci większość w Sejmie

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski zdecydowali sięopuścić Prawo i Sprawiedliwość. Odejście trójki posłów oznacza, że obóz rządzący traci – po raz pierwszy od roku 2015 – sejmową większość i ma teraz 229 "szabel". Podczas piątkowej konferencji prasowej Girzyński podkreślił, że jego decyzja jest motywowana m.in. Polskim Ładem forsowanym przez PiS. W ocenie polityków, rządowy program będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa. Poseł podkreślił również, że nigdy nie wyrazi zgody na jakąkolwiek segregację obywateli. Polityk odwoływał się do niektórych kontrowersyjnych pomysłów dot. restrykcji, jakie się pojawiały w ostatnim czasie.

Na uwagę zasługuje fakt, że Zbigniew Girzyński pojawił się w niedzielę na kongresie Porozumienia.

