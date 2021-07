Zgorzelski przyznaje się do "radykalnego stanowiska". Chce obowiązkowych szczepień

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) pytany był przez "Super Express" m.in. o to, czy w obliczu wariantu delta koronawirusa jest za tym, żeby obowiązkowo szczepić przeciwko COVID-19.

"Ja mam radykalne stanowisko w tej sprawie i jestem zwolennikiem tego, żeby szczepienia były obowiązkowe" – powiedział.

Przypomniał, że dzięki szczepieniom zapomniano o takich chorobach zakaźnych jak polio, dur brzuszny czy gruźlica albo odra. Ta ostatnia – jak stwierdził wicemarszałek – niestety wraca do nas z powodu utraty odporności populacyjnej.

"Jestem pewien, a statystyki i liczby są najlepszym argumentem, że jeśli nie będziemy się szczepić, to te choroby będą wśród nas. Teorie antyszczepionkowe trafiły pod strzechy i niezrozumiałe jest dla nas milczenie Kościoła i proboszczów w tej kwestii. Powinni być na pierwszej linii frontu" – dodał.

Szczepienia w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 148 610 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 004 587 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 113 570.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 717 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Mamy 96 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

