Ukraina zaprzecza, że Kijów jest zagrożony "zmasowanym atakiem"

Wywiad wojskowy Ukrainy zaprzeczył pojawiającym się doniesieniom w mediach społecznościowych o groźbie zmasowanego ataku rakietowego i bombowego na Kijów. Służba apeluje, by ufać tylko oficjalnym źródłom i zaleca, by nie ignorować ostrzeżeń o nalotach i unikać paniki, pozostając w bezpiecznych miejscach w czasie zagrożenia.

Przypomnijmy, że dziś kilka państw, w tym USA, zamknęły swoje ambasady w stolicy Ukrainy. Polskie przedstawicielstwo pozostaje na miejscu

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wskazało, że decyzja m. in. USA to reakcja "przesadna". Rzecznik MSZ cytowany przez Europejską Prawdę stwierdził, że groźba ataków ze strony Rosji jest dla Ukraińców codzienną rzeczywistością od ponad 1000 dni. – W tym 1001. dniu pełnoskalowej inwazji groźba rosyjskich ataków pozostaje równie aktualna, jak przez ostatnie tysiąc dni. Uważamy, że nasi partnerzy powinni odpowiedzieć 1001. dnia w taki sam sposób, jak zrobili to w ciągu poprzednich tysiąca dni, bez dodatkowej przesadnej reakcji – stwierdził.

MSZ wezwało wszystkich obywateli Ukrainy do zachowania czujności, śledzenia ostrzeżeń o ewentualnych nalotach i szukania schronienia w razie niebezpieczeństwa, tak jak zrobiliby to w przypadku każdego rosyjskiego ataku rakietowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy pozostaje w stałym kontakcie z partnerami, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia.

Rosyjski atak na Kijów. Sikorski: Ambasada pozostanie otwarta

Ambasada USA w Kijowie otrzymała informacje o "potencjalnym znaczącym ataku lotniczym", do którego ma dojść w środę.

W związku z tym amerykańska placówka została tymczasowo zamknięta. "Zapobiegawczo ambasada zostanie zamknięta, a jej personelowi zalecono schronienie się" – poinformowano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej placówki.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał jednak, że polska ambasada pozostanie otwarta. "Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów, nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku. To jeden z widomych znaków solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą" – napisał minister w mediach społecznościowych.

