Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (15), łódzkiego (10), wielkopolskiego (10), dolnośląskiego (9), podlaskiego (9), warmińsko-mazurskiego (7), śląskiego (6), lubelskiego (5), pomorskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (4), zachodniopomorskiego (4), lubuskiego (2), świętokrzyskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1).

Jak przekazano, 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

Liczba zakażonych wzrosła we wtorek do 2 880 403, z czego 75 095 osób zmarło.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

W Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 024 149 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 902 713 osób. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 114 524 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 48 138.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 38 313 320 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 32 504 440 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 48 526 dawek. Zgłoszono 12 522 niepożądane odczyny poszczepienne.

Dostawy szczepionek

Do Polski w poniedziałek dotarło 1,5 mln szczepionek Pfizera – poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu powinno dojechać też 470 tys. szczepionek Johnson & Johnson a prawdopodobnie w sobotę 222 tysięcy szczepionek Moderny 222 tys. dawek firmy Moderna.

– Jeśli zaś chodzi o dostawę preparatów od AstraZeneca, to czekamy na potwierdzenie – powiedział prezes RARS.

