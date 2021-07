"Rekonstrukcja PO". Budka: Przyjdzie mi spełnić bardzo ważną deklarację Tuska

W najbliższą sobotę miną dokładnie 3 tygodnie od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej podczas której Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza.

"Rekonstrukcja PO"

Cezary Tomczyk zrezygnował dzisiaj z funkcji szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Zastąpi go teraz Borys Budka. – Cały ten proces zmierzający do powrotu Donalda Tuska, to jednym z jego warunków w stosunku do mnie było to, żebym z powrotem był odpowiedzialny za parlament. Bym zajął się tym jako wiceprzewodniczący partii. Stąd dzisiejsze zmiany. To jest finał pewnej rekonstrukcji w ramach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej – mówił Budka podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie.

Budka podkreślił, że teraz, jako nowy szef klubu, będzie musiał spełnić deklarację Donalda Tuska. – Mianowicie doprowadzenia we władzach do odpowiedniego parytetu płci, bo Donald Tusk, tak jak my wszyscy zwraca na to bardzo dużą uwagę, w związku z czym jeszcze będą pewne decyzje wkrótce przed nami– zapowiedział.

Jak zapewnił polityk będą "odpowiednie rekomendacje ze strony zarządu PO". – Myślę, że uda nam się wybrać, dokooptować do kolegium klubu czy uzupełnić w miejsce niektórych osób właśnie nasze koleżanki, dlatego że mamy niesamowicie pracowite parlamentarzystki, niesamowicie pracowitych parlamentarzystów, ale dla nas równie ważne jest, żeby pokazywać to, co w polityce jest bardzo ważne, a więc pełen parytet. Do tego się zobowiązałem i myślę, że to uda się w najbliższym czasie wykonać – dodał.

