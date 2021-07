"Nie wystarczy pokonać PiS-u". Hołownia ujawnił, czy spotkał się z Tuskiem

– Nie, nie spotkałem się z Donaldem Tuskiem. Nie, nie rozmawialiśmy ze sobą, rozmawialiśmy hen dawno przed jego przyjazdem do Polski. Wydaje mi się, że w tej chwili każdy z nas ma swoją robotę – stwierdził lider Polski 2050.

– My skupiamy się na tym, żeby powiedzieć nie tylko, że PiS trzeba pokonać, ale co po PiS-ie. Nie tylko na taktyce, ale na strategii, bo wydaje nam się, a nawet jesteśmy przekonani, że bez tej opowieści i bez zadania sobie pytania dlaczego w 2015 roku tak wielu Polaków odrzuciło III Rzeczpospolitą, co nie poszło. Bez wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z tego i zaproponowania przyszłości, po tej stronie opozycyjnej nadal może być mobilizacja, która okaże się jałowa i nie pozwoli wygrać z PiS-em – podkreśla Hołownia.

"Najgorszy minister od 30 lat"

Polityk został też poproszony o ocenę pracy ministra edukacji Przemysława Czarnka.

– To jest najgorszy minister edukacji, jakiego Polska widziała w ciągu ostatnich 30 lat, trudno było wyrwać tę pałeczkę pierwszeństwa minister Zalewskiej, ale minister Czarnek dokonał tego w bardzo krótkim czasie. (...) Szkoła powinna uczyć języków obcych, powinna uczyć konkurencyjności, powinna uczyć ciekawości, a nie spychać Polskę w jakieś, nie chcę powiedzieć średniowiecze, bo to była epoka bardzo mądrych ludzi, ale na pewno osłabiając nasze szanse w konkurencji na rynku, w którym my nie mamy za chwilę zostać krajem montowni tylko krajem, który wymyśla rzeczy, który później roboty będą montować. On po prostu nie dość, że zarzyna polską szkołę od strony ideologicznej robiąc z nią sektę, robiąc z niej sektę, w której dzieci mają się zamienić w taką ikebanę przystrzyganą do wzoru ministra Czarnka – mówił Szymon Hołownia.

Czytaj też:

Kolejne zmiany w PO. Tomczyk rezygnuje ze stanowiskaCzytaj też:

Awantura w Senacie. Borusewicz przerwał posiedzenie