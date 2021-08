Interes pacjentów czy firm farmaceutycznych? Niedzielski: Jestem sceptyczny

W rozmowie z "Wprost" Adam Niedzielski przyznał, że zanim rząd rozważy zaproponowanie Polakom trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, musi być przekonany, że "realizuje interes pacjentów a nie firm farmaceutycznych".

– Czekamy na efekty badań – stwierdził minister zdrowia.

W Izraelu trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 będzie już od 1 sierpnia dostępna dla osób po 60. roku życia – poinformowały w czwartek miejscowe media. Ma być to preparat firm Pfizer/BionTech.

Rozluźnienie w społeczeństwie. Niedzielski: Czy przed szkodą, czy po szkodzie, zachowujemy się tak samo

Niedzielski w rozmowie z "Wprost" był pytany o zachowania Polaków, którzy tłumnie gromadzą się na plażach i w ogródkach restauracyjnych i unikają noszenia masek ochronnych.

– Czasem tak myślę, że my czy przed szkodą, czy po szkodzie, zachowujemy się tak samo. Jak przypomnimy sobie zeszły rok, wakacyjne rozprężenie, które również przejawiało się nienoszeniem maseczek, to wiemy, jak się to skończyło. Pandemia zweryfikowała to podejście, wirus zaczął się rozprzestrzeniać – mówił.

– Jakbyśmy wszyscy utrzymywali dystans, korzystali z masek, dezynfekowali ręce, mogłoby nas to obronić. Ale byliśmy niekonsekwentni i doprowadziło to do szerszego rozprzestrzenienia się wirusa – dodawał.

Jak zauważył, większość ludzi ma dostęp do internetu i widzi, jak zachowuje się koronawirus na Zachodzie Europy.

– Przykłady Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, które najbardziej odczuwają wzrost zakażeń, nawet po 20-30 tys. dziennie, chyba działa na wyobraźnię – ocenił.

Czytaj też:

Wielka demonstracja koronasceptyków. Doszło do starć z policjąCzytaj też:

Nie zaszczepiłeś się, nie wyjdziesz z domu. Szokująca decyzja prezydenta FilipinCzytaj też:

"Kwestia wolnej woli". Prezydent Duda przeciwny przymusowym szczepieniom