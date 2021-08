"Rodzice powinni nosić maski w domu". Szokujący pomysł czołowego naukowca USA

We wtorek rano (czasu lokalnego) szef Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) Francis Collins wygłosił w CNN szokującą tezę, że rodzicom zaleca się noszenie maseczek ochronnych również we własnych domach, jeśli ich dzieci nie są zaszczepione. Już we wtorek wieczorem próbował wycofać się ze swoich słów, twierdząc, że został źle zrozumiany.

Wariant Delta niebezpieczny dla dzieci?

Dr Francis Collins powiedział w poranku CNN, że "jest jasne", że wariant delta może powodować poważne choroby u dzieci, jednocześnie podkreślił, że małe dzieci powinny unikać kontaktu z innymi osobami w zamkniętych pomieszczeniach.

Zauważył, że chociaż jest to rzadkie, istnieje wiele przykładów młodych ludzi, którzy zachorowali na COVID-19 i przytoczył nowe zalecenia dla dzieci poniżej 12 roku życia. Polegają one na tym, aby unikać przebywania w miejscach, w których mogą się zarazić, a także stosować się do powszechnego zalecenia zakładania maseczek w szkołach.

Co ciekawe, Collins mówił również o stosowaniu masek ochronnych przez rodziców w domach.

– Rodzice nieszczepionych dzieci powinni się nad tym zastanowić i zaleca się noszenie tam również masek – powiedział w CNN. –Wiem, że to niewygodne, wiem, że wydaje się to dziwne, ale to najlepszy sposób na ochronę dzieci – ocenił.

Collins wycofuje się ze swoich słów

Jednak jeszcze tego samego dnia we wtorek wieczorem naukowiec napisał na Twitterze, że "przeinaczył" swoją własną myśl:

"Zaszczepieni rodzice, którzy mieszkają w społecznościach o wysokim wskaźniku przenoszenia COVID, powinni maskować się, gdy przebywają w publicznych pomieszczeniach, aby zminimalizować ryzyko dla ich nieszczepionych dzieci. Nie ma potrzeby noszenia masek w domu" – napisał.

Od 27 lipca w USA zaleca się, aby każda osoba powyżej 2 roku życia, niezależnie od statusu szczepienia, nosiła maski w publicznych pomieszczeniach. W wytycznych zaktualizowanych 16 lipca agencja zaleciła, że najlepszym sposobem ochrony dzieci zbyt małych na szczepienie jest zaszczepienie się dorosłych krewnych i upewnienie się, że dziecko nosi maskę w miejscach publicznych.

