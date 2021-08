Doradca medyczny Białego Domu: Nie będzie kolejnego lockdownu

W niedzielę w stacji ABC News dr Anthony Fauci ostrzegł jednak, że kraj czeka jeszcze "ból i cierpienie" z powodu pandemii.

Za mało ludzi się szczepi

Fauci uważa, że pandemia będzie się nadal rozprzestrzeniać, ponieważ zbyt wielu Amerykanów pozostaje niezaszczepionych przeciw koronawirusowi.

Mimo iż w minionym tygodniu liczba osób szczepionych wzrosła, nadal w pełni zaszczepionych jest tylko 60 proc. Amerykanów.

Fauci podkreślił, że osoby, które nie chcą się szczepić, "pozwalają na rozprzestrzenianie się wirusa" i odbierają prawo do wyboru innym, narażając ich na zakażenie.

W ostatnich dniach wielokrotnie podkreślał, że w USA rośnie liczba przypadków Covid-19 z powodu niezaszczepionych Amerykanów i wysoce zakaźnego wariantu Delta.

Pfizer i Moderna podnoszą ceny szczepionek

Umowa przewiduje, że do 2023 roku Pfizer i Moderna dostarczą UE do 2,1 mld dawek szczepionek. Została ona wynegocjowana w tym roku, gdy okazało się, że preparaty tych koncernów są skuteczniejsze w walce z pandemią niż szczepionki firm Johnson & Johnson i AstraZeneca – podaje brytyjski dziennik.

Cena szczepionki Moderny w ramach kontraktu wzrośnie z 22,60 do 25,50 dol. za dawkę, a preparatu Pfizera – z blisko 18,40 do 23,14 dol. – podaje "Financial Times", powołując się dobrze poinformowane źródła.

W środę dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że dzięki sprzedaży szczepionki na COVID-19 oraz innych leków dochody Pfizera za drugi kwartał 2021 roku prawie dwukrotnie przebiły prognozy analityków. Sama szczepionka przyniosła Pfizerowi 7,84 mld dol.

Amerykański gigant farmaceutyczny prognozuje, że w tym roku jego dochody ze sprzedaży tej szczepionki powinny osiągnąć 33,5 mld dol. przy założeniu, że firma dostarczy na rynek 2,1 mld dawek.

"FT" podaje, że sprzedaż szczepionki przyniesie Modernie 30 mld dol.

