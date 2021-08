Jasna deklaracja prof. Wiącka: Takim chcę być Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w rozmowie z "Gazetą Polską" podkreślił, że przez całe swoje życie naukowe i zawodowe nigdy nie ujawnił zarówno swojego światopoglądu, jak i przekonań politycznych. Jak dodał, była to świadoma decyzja. Zapewnił, że ma zamiar trzymać się tej zasady.

Prof. Wiącek przyznał, iż chciałby aby każda osoba, która puka do drzwi Rzecznika Praw Obywatelskich mogła czuć się komfortowo. Zadeklarował przy tym, że z pełnym zaangażowaniem będzie pomagał każdemu, "bez względu na to, czy będzie miał krzyżyk na szyi, czy tęczową koszulkę".

"Nie objąłem tej funkcji, aby być chwalonym"

Tomasz Sakiewicz zapytał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich o przyjęcie zaproszenia od Jerzego Owsiaka na Pol'and'Rock Festival.

Pytany o przyjęcie zaproszenia na festiwal Jerzego Owsiaka, Wiącek odparł, że zaproszenie do dyskusji przyjmie od każdego, kto wykaże taką chęć. – Zaproszenie do dyskusji przyjmę od każdego, kto wykaże taką chęć. Nie objąłem tej funkcji, aby być chwalonym, lecz by reprezentować ludzi o różnych poglądach i przekonaniach – odparł.

Dopytywany, czy podobną decyzję podjąłby w przypadku zaproszenia na na zjazd klubów "Gazety Polskiej" nowy Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczył: "Oczywiście".

– Jeśli komukolwiek mogę pomóc, to deklaruję pełne zaangażowanie. Jak pan widzi, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na wywiad, dlatego że ogromnym szacunkiem darzę czytelników "Gazety Polskiej". Z podobnych przyczyn zgodziłem się na udział w Pol’and’Rock Festival – wyjaśnił prof. Marcin Wiącek.

