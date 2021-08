"Nikt się nie zatnie w windzie". Posłanka Lewicy o głosowaniu ws. TVN

Na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski. Projekt, który zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego, nazywany jest potocznie ustawą "lex TVN" bądź "anty-TVN".

W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG.

Opozycja uważa, że przepisy wymierzone są wprost w TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE, takimi jak z Rosji czy z Chin.

Jak zagłosuje Lewica? Zawisza odpowiada

Czy dla projektu "lex TVN" uda się zebrać większość w Sejmie? Tego na razie nie wiadomo. Ustawie od samego początku sprzeciwia się Porozumienie Jarosława Gowina. "Przeciw" zagłosuje także cała Lewica. Zadeklarowała to w środę Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem.

"Dobra, bo to już się robi nudne. Cała Lewica w sprawie #lexTVN będzie głosować przeciw. Nikt się nie zatnie w windzie, nikt się nie wstrzyma, nie było w ogóle żadnych wątpliwości co do takiej właśnie decyzji. Mam nadzieję, że pomogłam" – napisała na Twitterze.

Telewizja TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września, czyli za 66 dni. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. 22 lipca KRRiT przeprowadziła w tej sprawie dwa głosowania, które jednak nie przyniosły rozstrzygnięcia.

