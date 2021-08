"Chcę dalej wspierać projekt Zjednoczonej Prawicy". Murdzek pozostaje w klubie PiS

W środę, na fali odejść z rządu członków Porozumienia, polityk poinformował, że podaje się do dymisji.

– Jak wiadomo od tamtego roku głębiej poznawałem środowisko akademickie i zbudowane relacje z uczelniami. Mieliśmy też różne ciekawe pomysły z instytutami naukowymi. To potencjał, który warto wykorzystywać, oczywiście przy dobrej współpracy z ministrem Przemysławem Czarnkiem, która działa w obie strony. Możemy zrobić naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście, oddałem się do dyspozycji premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ mam świadomość, że moje stanowisko miało swoje źródło w umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy i osobistej rekomendacji Jarosława Gowina. Stąd uznałem, że konsekwentnym zachowaniem będzie moja gotowość do dymisji. Co zdecyduje premier – zobaczymy. Na pewno mamy doświadczenie i przestrzeń do realizacji wielu interesujących projektów. Jeśli będę mógł kontynuować swoją misję w Ministerstwie Edukacji i Nauki, to da mi to ogromną satysfakcję – mówi Murdzek w rozmowie z "Polska Times".

Ważna deklaracja

Wiceminister zadeklarował też, że w przeciwieństwie do m.in. Jarosława Gowina czy Michała Wypija, pozostaje w klubie parlamentarnym PiS.

– Tak, zostaję w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. To głęboko przemyślana przeze mnie decyzja, którą zakomunikowałem już koleżankom i kolegom z Porozumienia. Moją decyzję odzwierciedlają też wczorajsze głosowania w Sejmie. Nie było to łatwe, jeśli chodzi o relacje z Porozumieniem, ale mam nadzieję, że zachowamy dobre relacje. Jednak mój polityczny wybór jest taki, że chcę dalej wspierać projekt Zjednoczonej Prawicy – podkreśla Wojciech Murdzek.

Gowin zakłada koło parlamentarne

O swoich kolejnych krokach były wicepremier poinformował na konferencji prasowej. – Dwa dni temu PiS zakończyło funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym podjęliśmy decyzję o utworzeniu koła parlamentarnego. Zachowujemy wierność prawicy i wierność wyborcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem – powiedział Gowin.

Polityk podkreślił, że od dziś Porozumienie "idzie własną drogą". – Jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy, w związku z tym jesteśmy silniejsi– przekazał. Wicepremier stwierdził, że chce Polski dumnej, zamożnej i szanującej wewnętrzny pluralizm społeczeństwa.

