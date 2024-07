"Kolejna koncertowa kompromitacja". Kaczyński nie zostanie ukarany pomimo wniosku Szczerby

Na początku czerwca zaplanowane było przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją ds. afery wizowej. Prezes PiS nie pojawił się jednak w Sejmie. Przewodniczący komisji Michał Szczerba wskazywał, że Kaczyński został wezwany jeszcze w lutym. Tymczasem absencja prezesa PiS wynikała z podroży do Brukseli, gdzie w tamtym czasie odbywały się protesty polskich rolników.

Polityk wskazywał, że jako świadkowi przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę terminu przesłuchania. Szef komisji Michał Szczerba już wcześniej poinformował, że inny termin nie zostanie wyznaczony, a Jarosław Kaczyński poniesie konsekwencje swojej nieobecności.

Sąd oddala wniosek

W środę poseł PiS Zbigniew Bogucki poinformował, że sąd uznał wniosek komisji za "całkowicie niezasadny, a orzekanie wobec Jarosława Kaczyńskiego wnioskowanej kary pieniężnej niecelowe".

"Ta sprawa i to orzeczenie Sądu jest kolejnym dowodem na to, że komisje śledcze w tym Sejmie to patokomisje, których celem jest stosowanie represji i wyrażanie emocji politycznych, a nie dążenie do prawdy i wyjaśnia spawy" – napisał Bogucki na swoim koncie na platformie X.

Poseł zacytował dwa fragmenty z uzasadnienia decyzji sądu. Czytamy w nich, że komisja, pomimo niewyczerpania trybu odwoławczego przysługującemu świadkowi od decyzji przewodniczącego (na podstawie przepisu art. 11 c ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej), wystąpiła do tutejszego sądu z wnioskiem o ukaranie go karą pieniężną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie Komisji Śledczej w charakterze świadka.

Dalej sędzia wskazał, że celem kar porządkowych nie jest "stosowanie represji wobec uczestników postępowania, tym bardziej kary te nie służą wyrażaniu emocji politycznych".

"Panie @MichalSzczerba, gratuluję, jest Pan konstruktorem kolejnej koncertowej kompromitacji patowładzy, więc pewnie kierownik patorządu @donaldtusk znowu się wścieknie. #StopPATOwładzy" – podsumował Bogucki.

