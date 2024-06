"Nie będzie zmiany terminu!". Szczerba grozi Kaczyńskiemu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został wezwany przed komisję śledczą do spraw tzw. afery wizowej. "Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zmianę terminu przesłuchania pana premiera Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą dot. spraw wizowych. W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami, udział pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w posiedzeniu komisji pana Szczerby w terminie 5 czerwca br. niestety nie będzie możliwy" – poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek. W środę lider Prawa i Sprawiedliwości ma się udać do Brukseli, gdzie spotka się z protestującymi rolnikami.

Bochenek zapewnił, że Kaczyński "jest gotów stawić się na wezwanie w każdym dogodnym dla komisji terminie, po zakończeniu kampanii". "Dzięki temu zwiększa się szansa, iż dyskusja będzie nieco bardziej merytoryczna w porównaniu do dotychczasowych dwóch posiedzeń, w których prezes Jarosław Kaczyński brał udział, a które obnażyły bezzasadność formułowanych zarzutów. Przełożenie posiedzenia powinno być też na rękę panu Szczerbie, gdyż ograniczy on w ten sposób prawdopodobieństwo zarzutów, iż wykorzystuje pracę komisji śledczej w swojej kampanii wyborczej i będzie dobrą okazją do wytłumaczenia się przez samego pana Szczerbę na temat jego zaangażowania w pozyskiwanie wiz dla cudzoziemców" – napisał rzecznik PiS.

Szczerba: Nie będzie zmiany terminu!

Wniosek Jarosława Kaczyńskiego o przesunięcie terminu przesłuchania przed komisją śledczą został decyzją przewodniczącego Michała Szczerby odrzucony.

"Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo, jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10:00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS. Komisja rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła Kaczyńskiego na ewentualny kolejny termin przesłuchania!" – grzmiał na platformie X polityk Koalicji Obywatelskiej.

twitterCzytaj też:

Nowy termin przesłuchania Obajtka. "Bezprawnie uruchomił pan cały aparat państwa do obrzydliwej nagonki?"Czytaj też:

Pawlak nie stawił się przed komisją śledczą. Będzie wniosek o doprowadzenie?