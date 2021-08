Wildstein: Nikt wcześniej nie "wspierał" i "stawał murem" za ludźmi, którzy życzyli innym śmierci

W ubiegłym tygodniu burzę w sieci wywołały wpisy Tomasza Stanisławskiego, który w mediach społecznościowych posługuje się nickiem "FanTomas Szary". W jednym z postów mężczyzna napisał „wiem, że nikt głośno tego nie powie, ale wszyscy życzymy parszywcowi z Żoliborza jednego”.

"Wiem, że nikt głośno tego nie powie…"

Autor wpisów – Tomasz Stanisławski, jest dyrektorem sprzedaży międzynarodowej korporacji ZinZino, z usług której korzystała Legia Warszawa. Po hejterskich wpisach "FanTomasa" w sieci pojawiła się presja na władze stołecznego klubu o zakończenie z nim współpracy.

Wcześniej Stanisławki atakował także innych polityków niezwiązanych z Platformą Obywatelską miedzy innymi Szymona Hołownię czy Adriana Zandberga.

Wildstein odpowiada politykom Platformy

W odpowiedzi na szeroką krytykę, jaka spłynęła na Stanisławskiego, w jego obronie stanęła część polityków Platformy Obywatelskiej.

"Wyrazy wsparcia dla Tomasza Stanisławskiego" – napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. "Wspieramy Tomasza Stanisławskiego" – wtórował mu Cezary Tomczyk. "Dziś każdy powinien stanąć murem w obronie Tomasza Stanisławskiego" – przekonywał Marcin Kierwiński.

To z kolei mocno skrytykował publicysta Dawid Wildstein. Publicysta zwrócił uwagę, że do tej pory przedstawiciele żadnej innego opcji politycznej nie bronili autorów treści, którzy życzyli komukolwiek śmierci.

„Kochane lemingi. Możecie wołać, że u was biją murzynów, bawić się w analogie etc. To ściema. NIKT ale to NIKT wcześniej w polskiej polityce nie "wspierał" i "stawał murem" za ludźmi, którzy życzyli innym śmierci. Nie ma porównania. Nie ma większej machiny hejtu i pogardy niż PO” – napisał na Twitterze.

