"Dwupoziomowa prowokacja". Cenckiewicz o aferze marszałkowej

W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" Sławomir Cenckiewicz pochyla się nad sylwetką oficera Wojskowych Służb Informacyjnych pułkownika Leszka Tobiasza.

"Jak to możliwe, że jeden człowiek był w stanie zrealizować prowokację, w której wyznaczył kierunki działania służbom specjalnym i prokuraturze, z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej i niektórych dziennikarzy uczynił zaś bezwolne narzędzia w swoim planie. A może Tobiasz wcale nie działał sam, a jego plan wpisywał się w projekt polityczny koalicji PO-PSL? I dlaczego nagle zmarł?" – czytamy w artykule "Prowokator – rzecz o Leszku Tobiaszu".

"Dwupoziomowa prowokacja"

Do afery marszałkowej historyk odniósł się również we wtorek na antenie Polskiego Radia 24. Cenckiewicz określił ją jako "dwupoziomową prowokacją". – Chodzi o to, że najpewniej środowisko żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych, którego przedstawicielem był właśnie pułkownik Tobiasz, zastawiło czy usiłowało zastawić pewne sidła na likwidatorów i weryfikatorów WSI na przełomie roku 2006/2007 – tlumaczył.

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego podkreślił, że kluczowy okazał się tu "łańcuch znajomości". To właśnie on "miał spowodować dotarcie Leszka Tobiasza do wiedzy związanej z weryfikacją żołnierzy WSI, a, innymi słowy, do Leszka Pietrzaka".

W ocenie Sławomira Cenckiewicza, "nie jest teraz czas na to, żeby wyjaśniać grę, którą podjął, a o której nie wiedzieli inni koledzy z Komisji Weryfikacyjnej, w tym przewodniczący Antonii Macierewicz". Jak wyjaśnił, grę, jaką podjął w rozmowach z Tobiaszem.

– W każdym razie nagrania z tych rozmów, ale przede wszystkim z rozmów Tobiasza z Lichockim stały się podstawą drugiej odsłony tej prowokacji – dodał.

