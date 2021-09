Członkostwo UE nie opłaca się Polsce? Jest komentarz z PiS

Europoseł Patryk Jaki zaprezentował w zeszły poniedziałek raport dotyczący ekonomicznego bilansu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Według danych przedstawionych podczas konferencji, w okresie 2004-2020 Polska otrzymała netto z Unii Europejskiej ok 593 mld złotych. W tym samym okresie bilans kwot wytransferowanych z Polski przez zachodnie firmy do zysków polskich przedsiębiorstw w UE wyniósł minus 981 mld złotych. Łącznie od momentu wejścia do UE Polska straciła 535 mld złotych, stwierdzili autorzy raportu.

"Przyglądam się dyskusji"

O wnioski płynące z raportu został w dzisiejszym programie WP zapytany Jarosław Sellin z PiS. Polityk przyznał, że praca Patryka Jakiego wywołała poruszone reakcje również wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

– Z zainteresowaniem przyglądam się dyskusji, która wybuchła, również wewnątrz mojego rządu, na temat tego, czy bilans obecności Polski w UE jest korzystny, czy nie, również w wymiarze finansowym – mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

– Dyskusji nigdy nie dość. Zawsze warto różne argumenty położyć na stole i ten bilans, np. przepływów finansowych, skonfrontować z tym, jak polska gospodarka skorzystała na tym, że dostaliśmy dostęp do potężnego, zamożnego rynku, jak z tego skorzystał polski przemysł, jak skorzystało polskie rolnictwo – dodawał.

"Ruszyliśmy temat tabu"

– Do tej pory nie można było powiedzieć inaczej, niż w ten sposób, że „święta” Unia Europejska tylko daje pieniądze Polsce. Ten raport po raz pierwszy stanowczo przełamał temat tabu i pokazał również to, że państwa Europy Zachodniej dużo bardziej korzystają na obecności w UE, niż na odwrót – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

