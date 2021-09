Andruszkiewicz: Głupota czy zdrada!?

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych do sytuacji na na granicy polsko-białoruskiej i związanych z nią wypowiedzi polityków opozycji.

"Nie ugniemy się"

"Trwa szturm nielegalnych islamskich imigrantów na wschodnią granicę Polski. Nasze wojsko twardo broni granicy, zaś polskie służby dziś ujawniają dowody, że wśród zatrzymanych imigrantów znajdują się bardzo niebezpieczni ludzie powiązani z Rosją czy państwem islamskim. I co na to opozycja…? Z jednej strony nadal atakuje nasz rząd. Z drugiej… nawołuje do przyjmowania tych ludzi do Polski. Głupota czy zdrada⁉️" – zaczął swój wpis na Facebooku Andruszkiewicz.

W dalszej części polityk skierował przesłanie do opozycji: "Nie przeszkodzicie nam w obronie granic".

"Nie ulegniemy i nie będziemy przyjmować tych nielegalnych islamskich imigrantów. Nadal możecie powielać wschodnią propagandę i donosić na nas do obcych - ale my się nie ugniemy! Dla mnie nie liczy się jakaś opinia wygłoszona na ten temat w TVN czy Onecie. Dla mnie jako posła Rzeczypospolitej wybranego z woj. podlaskiego - najważniejsze jest tylko i wyłącznie dobro oraz bezpieczeństwo Polaków!" – zakończył.

Sytuacja na granicy wciąż napięta

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest napięta oraz że dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy. – Osoby, które forsują granicę przebywają legalnie na Białorusi. Od sierpnia 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy – mówił.

– 50 osób wśród 200 zatrzymanych jest powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi, bojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim – poinformował. Szaf MSWiA zapowiedział ponadto, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni.

Podczas tej samej konferencji rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn zaprezentował slajdy ze zdjęciami uzyskanymi z telefonów zatrzymanych nielegalnych migrantów. Wiele z nich szokuje.

