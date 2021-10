Bejda: PO? Nie jest nam po drodze z tego typu ugrupowaniami

Gość Polskiego Radia 24 został zapytany o opinię Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie propozycji Donalda Tuska umieszczenia w Konstytucji zapisów utrudniających ewentualne wyjście Polski z Unii Europejskiej.

– Pomysł wpisania do Konstytucji RP zapisu o obecności Polski w Unii Europejskiej jest pomysłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zaproponowaliśmy długo przed Donaldem Tuskiem – odpowiedział Bejda. Poseł zapewnił, że do tej pory Tusk nie kontaktował się z jego ugrupowaniem w celu skonsultowania pomysłu czy zabiegania o ewentualne poparcie.

– Koalicja Obywatelska ma wystarczającą liczbę posłów, żeby sama zgłaszać tego typu pomysły – dodał polityk.



"Nie jest nam po drodze"

Paweł Bejda zauważył, że PO w ostatnim czasie obrała nowy kurs politycznym, co jest niemałym wyzwaniem dla Donalda Tuska.

– Wypchnięcie z PO chociażby Michała Ujazdowskiego czy Ireneusza Rasia czy posła Protasiewicza, Marka Biernackiego - to wszystko jest sygnałem dla wyborców "ostro skręcamy w lewo". Donald Tusk próbuje to naprawiać, ale ja myślę, że wyborcy nie powinni się nabierać na tego typu sztuczki – ocenił. – Nie wyobrażam sobie startu na jednej liście z Klaudią Jachirą – dodał.

Polityk podkreślił, że Koalicja Polska buduje centrum prawicowe i nie jest, im po drodze z tego typu ugrupowaniami jak Platforma Obywatelska. Jednocześnie nie wyklucza współpracy z innymi mniejszymi podmiotami politycznymi.



– Gowin w tej chwili buduje swoje koło, będziemy obserwować, czy ci posłowie przybywają, czy to poparcie topnieje – stwierdził. – To dla niego taki czas czyśćca, niech buduje swojego środowisko. Jeżeli chodzi o współpracę PSL z Jarosławem Gowinem, to niczego nie wykluczam – mówił dalej.

Paweł Bejda nie wykluczył definitywnie także współpracy z posłami Pawła Kukiza.

