Merkel komentuje spór Polski z UE. Padły zaskakujące słowa

Angela Merkel odniosła się do sporu, jaki nasilił się między Brukselą a Warszawą. Kanclerz Niemiec opowiada się za poszukiwaniem kompromisowego rozwiązania i przekonuje, że bombardowanie TSUE pozwami przeciw Polsce nie rozwiąże problemu.

– Unia musi znaleźć sposoby, by do siebie wrócić. Ponieważ kaskada sporów prawnych przed europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie jest jeszcze rozwiązaniem problemu, jak żyć zgodnie z praworządnością – ocenia kanclerz Merkel.

Oprócz sytuacji związanej z "praworządnością" podczas szczytu ma zostać również poruszona kwestia imigrantów.

Spór Polski z UE

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sytuacji w Polsce, która została zainicjowana w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem europejskim.

Debatę poprzedziły wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, które wywołało zaciętą dyskusję.

Korespondentka Polsatu News dotarła w środę do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce i prymatu prawa Unii Europejskiej". Jego autorzy wzywają Komisję Europejską do uruchomienia przeciwko Polsce procedury naruszeniowej oraz poszerzonej procedury z art. 7. Co więcej, europosłowie chcą także, aby KE zastosowała mechanizm "pieniądze za praworządność" oraz wstrzymała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy.

Tomasz Lis zawiedziony Merkel. "Jeśli przyłożą rękę do zamordowania demokracji..."

"Ani kroku wstecz, testujemy twardość UE". PiS wie, jak chce rozmawiać z UE