Sondaż poparcia. PiS na prowadzeniu. Spadki Konfederacji i PSL

Badanie preferencji partyjnych sondażownia IBRiS przeprowadziła na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita".

Spadki tylko Konfederacji i PSL

Z sondażu wynika, że poparcie tracą tylko dwie partie polityczne – Konfederacja Wolność i Niepodległość z 6 na 5 proc. oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska z 5 na 4,6 proc.

Na prowadzeniu cały czas Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczona Prawica. Partia rządząca może liczyć w najnowszym badaniu na 36 proc. poparcia w porównaniu z 34 proc. poprzednim razem. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wyprzedza Koalicję Obywatelską, która jednak poprawiła się sondażowo z 23,5 na 25 proc. Rośnie również poparcie Polsce 2050 Szymona Hołowni z 12 na 14 proc. oraz Lewicy, którą wskazało 9 proc. respondentów względem 7 proc. przed miesiącem.

Rośnie deklarowana frekwencja

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla "Rz" przeprowadzany jest co miesiąc. Wynika z niego, że wzrasta liczba osób deklarujących udział w wyborach parlamentarnych – z 51 do 54 proc. Spada za to liczba niezdecydowanych, na kogo oddać głos – z 12,5 do 7 proc.

Przez ostatni miesiąc wyraźnie nasiliły się polityczne emocje – wskazuje dziennik "Rzeczpospolita". Powodami zmian mają być: coraz bardziej angażujący Polaków konflikt na granicy polsko-białoruskiej, zaogniający się spór na linii polski rząd – Unia Europejska o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i debata o Polsce w Parlamencie Europejskim z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ale także inflacja i co za tym idzie – podwyżki cen, przede wszystkim energii i paliw.

Czytaj też:

Sondaż: Kłopoty KO. Kilkunastoprocentowa przewaga Prawa i SprawiedliwościCzytaj też:

Socjolog: Tusk stracił impet. Można spodziewać się ruchów odśrodkowych w partii