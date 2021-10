Wawrzyk: Tusk przypisuje sobie sukcesy Morawieckiego

W rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk był pytany o rolę Donalda Tuska w negocjacjach z Unią Europejską ws. Funduszu Odbudowy. Ostatnio przewodniczący PO chwalił się na Twitterze swoimi rozmowami w tej sprawie z licznymi przywódcami państw Wspólnoty.

– Za rękę został złapany, że napisał nieprawdę. Wymienił Słowenię jako kraj, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce. Premier tego kraju wielokrotnie powtarzał, że w tym sporze Polska ma rację i tutaj nie ma żadnego z jego punktu widzenia dylematu, po której stronie stanąć. Widać, że ten tweet nie oddawał rzeczywistości – ocenił polityk.

– Jeszcze kilka tygodni temu twierdził, że żadnych pieniędzy nie dostaniemy. Kiedy okazało się, że premier Morawiecki po rozmowach z przywódcami był pewien, że te pieniądze dostaniemy, to Donald Tusk przypisuje sobie sukcesy premiera Morawieckiego – stwierdził

– Jak się nie ma własnych sukcesów to trzeba korzystać z innych – dodał.

"Nie wiem, na czym miałoby wsparcie pani Marine Le Pen polegać"

Wawrzyk był również pytany o spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

– Nie wiem, na czym miałoby wsparcie pani Marine Le Pen polegać. To jest kwestia rozmówców, którzy brali udział w tej rozmowie. Według moich informacji, o pieniądzach, o tym, żeby odblokować KPO i nie przeciągać tej procedury, była mowa na tych trzech wcześniejszych spotkaniach – mówił.

– Jest jeszcze drugie pole do współpracy w ramach Unii. To nie tylko KPO, ale też współpraca na forum Parlamentu Europejskiego. To nie jest kwestia współpracy z tą czy inną partią. To jest kwestia rozmów politycznych z przedstawicielami różnych frakcji w Parlamencie Europejskim – zaznaczył.

