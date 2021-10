Müller tłumaczy słowa Morawieckiego: To hiperbola

– Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził w brytyjskiej prasie Mateusz Morawiecki. Premier wezwał Brukselę, aby – jeżeli chce rozwiązać spór wokół praworządności – wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych.

Szef rządu w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek zapowiedział również, że do końca tego roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

"To hiperbola"

Słowa premiera skomentował rzecznik rządu Piotr Müller. Polityk podkreśla, że wypowiedzi szefa rządu nie należy odczytywać dosłownie.

– To jest typowa sytuacja, kiedy używa się hiperboli. To zabieg, który jest stosowany oczywiście w różnych sytuacjach i nie należy tego odbierać dosłownie. Robienie z tych słów przekonania o tym, że grozi jakakolwiek nam wojna, jest nadużyciem. To hiperbola, zabieg retoryczny, który jest stosowany w różnego rodzaju wywiadach, i w literaturze, i w różnego rodzaju wywiadach pisemnych i ustnych. Nie wyciągałbym z tego takich wniosków, jak próbuje to dzisiaj wyciągnąć opozycja – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym.

Co z Polskim Ładem?

Odnosząc się do sprawy zamrożonego KPO rzecznik podkreślił, że program Polski Ład nie jest finansowany ze środków unijnych.

– To jeden z największych mitów, które chyba funkcjonuje wokół rządowego funduszu Polski Ład. On jest finansowany w ramach mechanizmów BGK i w ten sposób jest finansowany. To jest i natura środków finansowych. Oczywiście to nie oznacza, że KPO czy środki unijne są niepotrzebne, natomiast ten program akurat jest finansowany ze środków krajowych– przekonywał.

