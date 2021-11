Sellin ostro o opozycji. "Zadowala ich rola namiestników"

"Mały Książę" i zwierzątka z Polski

Były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odebrał pod koniec października w Niemczech nagrodę przyznaną przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V.). Podczas swojego wystąpienia były Rzecznik Praw Obywatelskich wygłosił skandaliczne słowa.

– Polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską – mówił.

– Ale to powoduje - po stronie mentora - także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z "Małego Księcia". Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić – kontynuował.

Namiestnicy

Słowa Bodnara w ostry sposób skomentował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Jego zdaniem wypowiedź prawnika jest przykładem sposobu myślenia dzisiejszej opozycji.

– Jeden z publicystów przed wieloma miesiącami - analizując, co jest w głowach polityków dzisiejszej opozycji w kontekście szacunku dla polskiej niepodległości, suwerenności, niezależności prawnej w postaci Konstytucji, ale też w kontekście tej spolegliwości i braku ambicji, których oczekują od Polski liderzy niektórych instytucji UE - uznał, że mamy do czynienia z politykami, którzy mają mentalność namiestników. Ich ta rola zadowala. Chcą być nie liderami państwa polskiego, którzy twardą biją się o polskie interesy, tylko namiestnikami wykonującymi grzecznie oczekiwania wielkich tego świata – stwierdził gość Radia Gdańsk.

– Zresztą w czasie rządów PO była taka doktryna płynięcia w głównym nurcie. Oczywiście ten nurt wyznacza ktoś inny, a my mamy grzecznie płynąć. I to jest ciągle mniej więcej ta sama mentalność, mniej więcej ten sam stosunek do własnego narodu, do jego aspiracji – skomentował Jarosław Sellin.

